Aiahooaeg on avatud: kuidas ennast võimalike traumade eest kaitsta?

Sõrmused on eriti ohtlikud, kuna need on vastupidavamad kui muud ehted ja võivad tööriista külge takerdudes põhjustada tõsiseid vigastusi. „Koduseid aiatöid tehes vigastatakse tihti enamasti käsi ja jalgu. Probleemiks on just raskemad vigastused, kus on suured kudede purustused, mille taastamine on keeruline, paranemine kestab kaua ja võib tihtipeale vajada ka kordusoperatsioone,“ hoiatas Gjensidige Eesti isikukindlustuse tootejuht Terje Rabe.