Päästeliit hoiatab: kulutuli levib kiiremini, kui inimene selle eest suudab ära joosta

Kõige ohtlikumad ja suuremate kahjudega on reeglina kulupõlengud, ohustades nii loodust kui inimeste vara – vaid üks läbimõtlemata liigutus võib lühikese ajaga tuhastada mitmete hektarite jagu maastikku.

„Kuiva ilma ja tugeva tuule korral levib tuli nii kiiresti, et keskmise füüsisega inimene ei jõua selle eest ära joosta. Põleng saavutab kiiresti väga ulatuslikud mõõtmed ning seda peatada ja läheduses asuvaid hooneid kaitsta on keeruline, vahel ka lausa võimatu. Samuti on suur kahju loodusele – hävivad taimed, loomad ning putukad,“ lisas päästeliidu nõukogu liige Meelis Välimäe.

Äärmuslikel juhtudel on tulelevimise tippkiirus ligi 90km/h. „Metsatulekahju levimiskiirus sõltub eelkõige maastiku tüübist, tuule tugevusest ja -suunast, taimestikutüübist ja niiskustasemest. Kuna hetkel on maapind erakordselt kuiv, siis kiirendab see tule levimist märkimisväärselt, olgu siis tegu metsa või koduhooviga,“ lisas Välimäe.

Kui lõket tehakse koduhoovis ja kehtivaid tuleohutusnõudeid järgides ning lenduvast sädemest süttib tulekahju, mis toob kaasa varalise kahju, on suureks abiks kehtiv kindlustusleping. „Juhul kui tuleroaks satub naabri elumaja või saun, on hüvitamise aluseks kodukindlustusele lisakaitsena valitud kodukindlustuse vastutuskindlustus,“ täpsustas ERGO erakliendi kahjude osakonna juht Taavi Kööts.

Viimase paari aasta üks suurimaid kulupõlenguid ERGO kindlustuse praktikas on juhtum, kus hooletust lõkke tegemisest sai alguse ulatuslik põleng, mille tõttu süttis ka kõrvalkinnistul olev elamu. Hoone õnnestus küll osaliselt päästa, kuid tekitas siiski kahju üle 50 000 euro, mille kindlustus ka hüvitas.

„Arvestades erakordselt kuivasid olusid, tuleb koduhoovis tuld tehes olla eriti ettevaatlik ja mitte jätta lõket järelevalveta. Kindlasti peab enne lõkke süütamist hindama, kas koht ja tingimused on lõkke tegemiseks sobilikud,“ pani Kööts südamele.