Uus lahendus muudab kodu stiilseks sümfooniaks

Nüüd on see aga oluliselt kergem, sest maailmakuulus Itaalia disainmööblitootja Febal Casa on loonud kontseptsiooni Total Living, mis võimaldab luua kodus ühtse stiiliga terviklahendusi. See tähendab, et samu materjale ja viimistlusi on läbivalt võimalik kasutada erinevates tubades ja täiesti erinevate mööbliesemete juures.