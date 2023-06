Kas õues olev söögilaud peaks olema päikese käes või varjus?

Kuigi on levinud arvamus, et märja mööbli päikese kätte jätmine aitab sellel kuivada ning hoiab ära hallituse tekke, pole laua päikese kätte jätmine hea mõte. Kuum suvepäike võib olla äärmiselt karm ja UV-kiired võivad terrassimööblit kahjustada.

Kui puit on kõik suvekuud lauspäikese käes, võib see pleekida ja kaotada oma pikaealisuse. Metallmööbel aga muutub erakordselt kuumaks ja on kõige halvem variant päikese käes hoidmiseks.

Kuidas lauda päikese eest kaitsta?

Lihtsaim viis õues oleva söögilaua kaitsmiseks on hoida seda varjus. Kui õuealal pole varjulist ala, aseta söögilaud suure puu alla, kõrge aia äärde või muude ehitiste lähedusse. Samuti võib kaaluda vihmavarju, varikatust või ajutist õlgkatust. Kui õues on lehtla, saab söögikoha selle alla asetada. Nii vähendad otsest päikesevalgust ning ühtlasi püsib mööbel jahedana.

Missugune mööbel sobib kõige paremini lauspäikese käes kasutamiseks?

Parim välimööbel peaks vastu pidama mitu hooaega ja nägema alati välja nagu uus. Kuumadel suvekuudel aitab kõige paremini betoonist, kivist, tehismaterjalidest või sünteetilistest materjalidest (nt vaigust vitstest) valmistatud mööbel. Need materjalid neelavad osa soojusest, nii et katsumisel ei põleta end. Looduslikke materjale valides on oht, et ese võib pideva päikese käes viibides tuhmuda ja muutuda rabedaks.