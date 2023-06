Plaanid suvel kodust kauem ära olla? 3 kodu kaitsmise müüti ja 3 nõuannet, mida päriselt teha

Vähem osavate varaste vastu aitab turvakile, millega saab akna seestpoolt katta. See raskendab akna lõhkumist näiteks haamri või kiviga, muudab sissetungimise aja pikemaks ja tegevuse lärmakamaks ning seega vargale ohtlikumaks. Saadaval on ka kiled, mis ühtlasi aitavad hoida toas paremat temperatuuri, kaitstes suvel liigse päikese ja talvel soojuse väljaimbumise vastu.

Plastakende puhul on üsna levinud akendesse sisse ehitatud või ka juurde ostetud lukud, mis peaksid välistama võimaluse, et aken avatakse väljapoolt ilma klaasi lõhkumata. Tegelikult on see enesepettus – osavad vargad suruvad plastaknad raudkangi abil lihtsalt raamist välja - seda võimaldab elementaarne füüsika ning füüsiliselt polegi selle vastu midagi teha.

Mõnikord arvatakse, et kui vargad näevad näiteks eramu ukse kohal kaameralaadset objekti, siis igaks juhuks hoiavad eemale. Reaalsus on, et kodudesse murravad sisse professionaalsed vargad, kes saavad hetkega aru, kas turvasüsteem on päris või mitte. Võltskaamera ülespanek maksab kõik kokku ilmselt ikkagi sadakond eurot – selles suurusjärgus investeeringu eest saaks aga juba mõne reaalse turvalahenduse.

Viking Security koduvalve häirekeskuse arendusjuht tõi välja kolm koduvarguste ennetamise „tarkust“, mis on aga tegelikult müüdid, ning andis ka kolm soovitust, mida igaüks saab päriselt ning odavalt teha, et oma kodu kaitsta.

„Varasemad kogemused viitavad, et sama loogika võib kehtida ka kodudest varastatavate asjade, ennekõike kallima elektroonika puhul. Algaval puhkuse hooajal, kui kodud on tihti mitme nädala kaupa tühjad, tasub olla ettevaatlik,“ soovitas ekspert.

„Vargused on üldiselt Eestis praegu kahjuks tõusuteel. Läbi talve oleme näinud, kuidas poodides on elukutseliste varaste grupid muutunud eelmistest aastatest aktiivsemaks – inimeste ostujõud langeb ja seega paraku tekib turg üliodavalt müüdava varastatud kauba jaoks,“ selgitas Viking Security häirekeskuse arendusjuht Edvard Nikanorov.

Müüt: paks rauduks ja trellid akna ees on kindel kaitse

Rauast uks on kindlasti turvalisem kui puust uks ja rauduste korralikku lukku on ka märksa raskem muukida. Samas on olnud juhtumeid, kus profivargad kasutavad sarnaseid tööriistu nagu näiteks tuletõrje, et isegi kõige massiivsemate rauduste lukud katki survestada ja uksed eest ära tõsta, sealjuures kiiresti ja vaikselt.

Akna ette trellide panek võib näiteks esimesel korrusel elades tunduda vajalik samm. Paraku on tulekahju oht täna Eestis suurem kui varguse oma ja on olnud traagilisi juhtumeid, kus inimene on kaotanud elu, sest trellid akna ees pole lubanud akna kaudu tule eest põgeneda.

Turvakaamerad – need on odavamad, kui arvad. Aga ära osta tundmatut Hiina kaupa!

Turvakaamerate tehnoloogia on viimaste aastatega kiiresti arenenud ja lihtsamad kaamerad on taskukohased juba igale korteriomanikule. Vastupidiselt levinud ettekujutusele ei ole turvakaamerate jaoks vaja seinte sisse auke puurida, juhtmeid vedada või muud sellist – kaamerad on lihtsalt üks kodune seade nagu suitsuandurgi.

Samas tuleb kindlasti hoiduda lihtsalt veebikaubamajast mingisuguse tundmatu tootja kaamera või ka muu „turvasüsteemi“ ostmisest. Kuna nende toodete valdkond ei ole rangelt reguleeritud, müüakse kahjuks ka täielikku prahti. Lihtsamal juhul seade lihtsalt ei tööta. Halvemal juhul võib signaal liikuda läbi Hiinas asuva ja mitte alati töökindla serveri ning häire andmine võib võtta nii kaua aega, et vargad jõuavad rahulikult oma töö tehtud.

Mõnikord kardetakse, et kas vargad saavad ka koduseid elektroonilisi turvasüsteeme summutada, nagu teevad autovargad. See on alusetu hirm – kinnisvara kaitsmise süsteemid on märksa töökindlamad. Uuemad annavad häiret juba selle peale, kui keegi isegi üritab signaali sel moel takistada.

Pane kodu ainult puhkuse ajaks valve alla