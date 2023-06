Rohkem vaba aega, rohkem huvitavat sisu

Xiaomi Robot Vacuum X10+ on varustatud kahe lapiga, mille pöörlemiskiirus on 180 pööret minutis ja suurema efektiivsuse huvides on lapid pesemise ajal vastu põrandat surutud. Vett saab lappidele doseerida vastavalt põrandatüübile: plaatidele saab lasta rohkem ja puitpõrandatele vähem. Xiaomi X10+ puhastab põranda ootuspäraselt – mustus on kadunud ja isegi kinnikuivanud laigud kaovad.

Madal imemisvõimsus on sageli üks peamisi robotite miinuseid, kuid sel juhul see ei kehti – võimas ja tõhus robottolmuimeja Xiaomi X10+ imeb tolmu ülihästi. Meeldis, et robot tunneb vaibad automaatselt ära (iga robot seda ei suuda). Vaibale jõudes tuvastab Xiaomi X10+ pinna, suurendab imemisvõimsust, tõstab põrandapuhastuslapid nii kõrgele, et need ei puudutaks vaipa – pole vaja rakenduses osutada, kus asub vaip ja kus põrand. Xiaomi X10+ teeb ühtviisi nii põrandad kui vaibad kenasti puhtaks, mul pole mingeid etteheiteid.“

Hind on umbes 800 eurot - samas klassis on tublisti kallimaid põrandapuhastusroboteid, millel ei õnnestunud paremaid töötulemusi näidata.

Kallimad kõrgema klassi robottolmuimejad on tunduvalt nutikamad, vajavad vähem hooldust ja lisaks tolmu imemisele pesevad nad ka põrandat, tühjendavad automaatselt oma tolmumahuti ning asendavad musta vee paagis puhtaga. Seega on Xiaomi X10+ iseteenindav põrandapuhastussüsteem.

800-eurone robottolmuimeja Xiaomi Robot Vacuum X10+ ei ole just odav, kuid võrreldes mõne muu sarnase taseme ja funktsioonidega tolmuimejaga on selle hind madalam. Xiaomi Robot Vacuum X10+ Plus teeb oma tööd hästi. Puhastab tõhusalt mis tahes kattega põrandad ja vaibad, peseb põranda puhtaks ja puhastab kinnikuivanud plekid.

Kui töö on tehtud, naaseb robot laadimisjaama, tühjendab mustavee paagi, peseb lapid puhtaks ja seejärel kuivatab need. Roboti veepaakide automaatpuhastus säästab meie aega, mistõttu neid töid (musta vee väljavalamine, puhta veega täitmine, tolmuimeja koti vahetamine) tuleb palju harvemini teha. Kui on aeg asjakohaseid töid teha, teavitab robot sellest häälteadetega.

Roboti Xiaomi Robot Vacuum X10+ jaama on integreeritud mitu lahendust: roboti aku laadimine, tolmumahuti tühjendamine, roboti veepaagis vee vahetamine, lappide pesemine ja kuivatamine. Jaamas pumbatakse must vesi vastavasse mahutisse ja roboti paak täidetakse puhta veega.

Soliidne disain - teleri ekraani ääristab väga õhuke alumiiniumraam. Tagapaneel on valmistatud tugevast ja kvaliteetsest plastist ja sellel on kõik vajalikud uusimatele standarditele vastavad ühendused: 2 x USB, 3 x HDMI, AV-ühendus, side-, optilise kaabli ja antenniühendus.

QLED-ekraan - selge pilt, täpsed värvid, lai (178°) vaatenurk, 4K-eraldusvõime (3840 × 2160 pikslit) ja 92% DCI-P3 värviruumi katvus. Ekraani värskendussagedus on 60 Hz. Toetab HDR10+ funktsiooni.

Komponendid - teleril Xiaomi TV Q2 on neljatuumaline MTK 9611 Quad A55 protsessor, Mali G 52 graafikakaart, 2 GB muutmälu ja 16 GB sisemälu.

Heli - 2 x 15 W võimsusega helisüsteem Dolby Audio tehnoloogiaga.

Väga atraktiivse hinnaga - umbes 550 eurot terava pildiga meelelahutuskeskuse eest – see on ju tõesti vähe.

Pilt ja heli

Xiaomi TV Q2 on QLED-ekraaniga teler. LED- ja Quantum dot (kvantpunkti) tehnoloogiate ühendamise tulemusena edastavad ekraanid erksat valget värvust ja loomulikke põhivärve, edastatav pilt on palju teravam, pildi kontrastsus ja heledus on oluliselt suurem ning pilt tuleb täpsem.

QLED-ekraanidel on pilt selgelt nähtav mis tahes nurga alt – Xiaomi TV Q2 ekraani vaatenurk on 178°. Funktsioon HDR10+ suurendab kontrastsuse suhet ja värviruumi, sobitab sügavaid musti toone väga heledate toonide aktsentidega, mistõttu on pilt loomulik. Lisaks reguleeritakse iga stseeni jaoks toonide kaardistamist, et pilt oleks alati optimaalne. Teleri andurid tuvastavad keskkonna valgustust ja reguleerivad HDR-pildi kvaliteeti vastavalt sellele ning nii on ka hästi valgustatud ruumis hea kontrastsus ja eredad värvid.

Telerile Xiaomi TV Q2 paneksin hinde „väga hea“.

Xiaomi TV Q2 teleril on kaks kõlarit koguvõimsusega 30 W. Dolby Audio tehnoloogia toetab ruumilise heli efekti, kuid ärge oodake, et see oleks nii väljendusrikas kui kinosaalis. Taasesitatud heli on selge ja nüansirikas. Mõttekas heli taasesituse funktsioon – maksimaalse helitugevuse seadistus: teler kontrollib helitugevuse kõikumist ja hoiab helitaseme ühtlasemana.

Juhtige telerit häälkäsklustega