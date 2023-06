Uusimad sisustustrendid: mis vormid, värvid ja materjalid hetkel interjöörides domineerivad ja kuidas neid oma koju tuua

„Buklee oli juba eelmisel aastal laialt levinud riie, kuid muutub nüüd veelgi populaarsemaks. See domineerib pehme mööbli – diivanite, voodipeatsite ja söögitoolide – seas. Kuigi buklee värvi- ja tekstuurivalik on lai, on kõige sagedasem tiheda tekstuuriga kreemvalge kangas. Mööblimoodi tuleb tagasi ka nahk, samas kui velvetit kohtab üha harvemini,“ kirjeldas Castro.

„Kuigi pead on tõstmas ka kollane ja punane, muutuvad värvid üldiselt mahedamaks, peenemaks ja sügavamaks. Väljendusrikkus saavutatakse nende kontrastidega mängides – näiteks, kui diivan on beeži tooni, võib tugitool olla aktsendina erksat värvi,“ sõnas Castro.

Käsitöö ilmega dekoratsioonid

Dekoratsioonidena näeme üha enam paneele, ümaraid peegleid ja vaipu, värvilist klaasi ning traditsiooniliste ja modernsete elementide kombinatsiooni.

„Mis puudutab tekstiile ja dekoratsioone, siis need on peamiselt ebakorrapärase kujuga ja meenutavad käsitööesemeid. Üha vähem on näha ühevärvilisi ja aina rohkem kirjusid, geomeetriliste kujunditega või isegi erinevate tekstuuride ja kudedega vaipu,“ tõi Castro välja.

Ta lisas, et interjööris kasutatakse aktsendina dekoratiivpatju. Peamiselt on need ühevärvilised, kuid erksamates toonides, nagu terrakota, punane, kollane ja roheline.

„Valgustite puhul on märgata peamiselt kahte uut tendentsi: mitu lambivarju ühel õhukesel jalal ja lineaarne LED-valgustus dekoratiivse elemendina. Sageli näeme ka seeni meenutavaid laualampe,“ lausus IKEA sisekujundaja.

Õuealad

Piir mööbli vahel õues ja toas muutub veelgi õrnemaks ning õuealad meenutavad aina enam elutubasid.

„Õhus on tunda soovi pingevaba ja seltskondliku eluviisi järele ning näha on sujuvat üleminekut elutoast terrassile, kus fookuses on lihtne mööbel, mis loob õdusa ja lõõgastava atmosfääri. Kasutatakse palju heledaid kreemvalgeid tekstiile nagu diivanitegi puhul. Samuti on näha ohtralt looduslikke materjale ja taimi, mis aitavad luua kodus omaenda rohelise oaasi. Sisustuses on väga populaarsed akaatsia, bambus ja muud puitmaterjalid, samuti metallraamidest ja nöörist kudumitest kombineeritud istemööbel,“ lausus Castro.

Too uued trendid ka oma koju Too uued trendid ka oma koju Praegu on õige aeg laiendada eluruume ka õuealale. Rõdu või terrass kipub olema unustatud ala – korista see ära ja paiguta sinna aiamööbel, padjad, vaip ja dekoratsioonid. Anna oma kodule terrakota ja oliivroheline värv taimede, savipottide ja tekstiilidega, nagu padjad, kardinad ja vahetatavad diivanikatted. Kui oled tahtnud vaipa uuendada, siis otsusta ümara või sellise vaiba kasuks, mis on kootud erinevate kudede ja materjalidega. Vali dekoratsioonid, mis täiustavad toa ilmet ja on seejuures ka sobivad aktsendid: näiteks värviline klaas või massiivsed vaasid ning käsitöö ilmega keraamilised või kootud sisustuselemendid. Lisa valguslahendusi. Põrandalambid mitte ainult ei suurenda hubasust, vaid näevad dekoratiivsed välja ja annavad interjöörile palju juurde. Jätkusuutlikkuse ja tõhususe huvides eelista LED-valgustust. Uste käepidemete vahetamine või nende lisamine võib olla kõik, mida vajad, et avada uks värskusele.