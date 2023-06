Raamatud räägivad inimese kohta palju ja raamaturiiuli leiab peaaegu igast kodust. Raamaturiiulid täidavad oma funktsiooni: nad on koduks meie lemmikraamatutele. Ent need võivad olla midagi enamat kui lihtsalt funktsionaalne mööbliese. Maitsekalt kujundatud raamaturiiul on ideaalne viis muuta funktsionaalne mööbliese stiilseks kunstiteoseks.