Eelarve

Esimene samm autoelamu loomisel on panna paika eelarve. Auto olemasolul on võimalik midagi valmis teha juba paarisaja euro, suure tahtmise ja loomingulise mõtlemisega. Samamoodi on võimalik osta ka uhiuus auto, panna sisse parim ja kvaliteetseim tehnika ning kulutada oma uuele autoelamule paarsada tuhat eurot.