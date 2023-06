Nipid, kuidas muuta väike läbikäidav ruum lõõgastavaks oaasiks

Uude kohta kolides kogevad paljud lõputut nõiaringi, sest kodus leidub alati midagi, mida paremaks muuta. Üllataval kombel osutub läbikäidavate ruumide sisustamine oodatust suuremaks väljakutseks. IKEA sisekujundaja soovitab neist teha lõõgastumis- või hobinurgad.

Alusta eelarve planeerimisest

Renoveerimisega pihta hakates on esmalt kasulik selgeks teha eelarve suurus. Seejärel saad juba paremini orienteeruda ja hinnata, mida on võimalik kodus ära teha. „Alusta põhilistest asjadest ja funktsioonidest, mida sa päriselt vajad ja soovid. Väiksemaid elemente, nagu dekoratsioone, saad lisada hiljem, kui pilt on juba selgem, kuidas kõik tervikuna välja nägema hakkab,“ sõnas IKEA Eesti sisekujundusosakonna juht Pedro Castro.

Sisekujundaja sõnul on üks sagedasi vigu see, et ruumi paigutatakse nii-öelda ajutine mööbel. Tõenäoliselt ei ole see esimene valik ega anna ka soovitud tulemust. Enamikul juhtudel jääb see mööbel sinna siiski pikaks ajaks ning tekitab ka lisakulusid ja -koormust, siis kui on aeg sellest lahti saada või sellele muu eesmärk ja koht leida.

Otsi ebatavalisi lahendusi, mis sobivad paljudesse ruumidesse

Sisustamisel ei ole vaja jääda kindlatesse raamidesse. „Mööblitükid, mis pole mõeldud elutuppa, näiteks köögikapid, võivad olla täpselt need, mis sinna sobivad. Nii et julgustan uudistama, mida teiste ruumide sisustamiseks leidub, isegi kui need pole otseselt sisustatava ruumiga seotud,“ selgitas sisekujundaja.

Ära karda sisustusega oma isikupära väljendada. „Selleks, et näidata oma tõelist mina, soovitan kombineerida eri stiile – nii saad kohandada interjööri vastavalt igale majaelanikule ja anda kodule individuaalsem ilme. Kuid pea meeles, et kõik ka tervikuna hea välja näeks. Ära ehmata, kui ruumis on kaldus seinad, ebaühtlane põrand ja nii edasi, sest nendele muredele on kohandatavad lahendused. Reguleeritavate jalgadega mööbel püsib stabiilsena põrandal, mis pole sirge,“ soovitab sisekujundaja.