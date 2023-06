Aia värv on üks esimesi asju, mida nii möödujad kui külla tulijad märkavad. Sageli on aga aia värvi valimine teisejärguline tegevus. Valik langeb tihti tavalisele valgele või pruunile piirdeaiale, ent tegelikult võiks aia värv olla kodu sisemuse laiendus. See aga tähendab palju laiemat värvivalikut.