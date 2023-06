Millised nõuded tuleb täita eramaja küttesüsteemi muutmisel?

Energiaministeerium loob juba sel suvel ligi paarituhandele eramaja omanikule võimaluse küsida toetust vana kütteseadme uuendamiseks. Kuna küttesüsteemi muutmine või vahetamine on ehitusseadustiku mõistes ehitise ümberehitamine, peab majaomanik selle kohta eelnevalt esitama kohalikule omavalitsusele ehitusteatise koos vastava projektiga. Viimane tuleb kooskõlastada Päästeametiga. Omavalitsust pole vaja teavitada üksnes siis, kui asendate olemasoleva kütteseadme samaväärsega ehk siis uuema mudeliversiooniga.

Arvestades, et enamus tuleõnnetusi saab alguse küttesüsteemidest, mis on sageli paigaldatud ebaseaduslikult ning nõudeid eirates, siis on kõikide selliste reeglite järgimine igati põhjendatud. See peaks olema majaomaniku enda huvi, et inimeste elud ja vara oleks kaitstud. Peale vajalike lubade tuleb uus küttesüsteem lasta paigaldada vastava kvalifikatsiooniga spetsialistidel ning paigalduse kohta peab olema ka nõuetekohane dokumentatsioon.

Aluseks tuleb võtta ehitusprojekt

Kõige esimese sammuna tuleks suhelda kohaliku omavalitsuse ehitusnõunikuga, et viia end kurssi sealse piirkonna nõuetega. Järgmisena peaks mõtlema ehitusprojekti tellimisele, mida on vaja selleks, et kaardistada olemasoleva küttesüsteemi olukord, uue küttelahenduse sobivus olemasolevasse majja, vajalikud ümberehitustööd uue süsteemi paigaldamiseks ning maja reaalne soojapidavus. Näiteks, kas plaanitava õhk-vesi või maa soojuspump eeldab ka olemasolevate radiaatorite asendamist või nende lisamist. Pelletikütte puhul peab hindama katlaruumi võimalusi ja vastavust tuleohutuse reeglitele. Samuti on ülioluline saada selgust, kas olemasolev korsten sobib uue küttekatlaga, või peab selle halvimal juhul uuega asendama jne.