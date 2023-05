RAAMATUSOOVITUS | Suur saunaraamat, mis peaks kuuluma igasse sauna eesruumi

„Saunaraamatu idee sai alguse soovist anda inimestele praktilisi nõuandeid, kuidas sauna planeerida ja ehitada nii, et saunatamine oleks mõnus ja turvaline. Seejuures oli plaanis anda ka põgus ülevaade sauna ajaloost ja saunatamise mõjust tervisele. Üks asi viis teiseni ja lõpuks sai kaante vahele mahukas ja arvatavasti kõige mitmekülgsem saunaraamat maailmas. Sellest leiab huvitavat ja kasulikku nii saunaentusiast kui ka inimene, kel saunatamise kogemusi vähem,“ ütles saunaraamatu algataja, kolmandat põlve saunaahjude meister Siim Nellis.

Raamat vastab sadadele saunatamisega seotud küsimustele.

Raamatust saab teada, mis vahe on Türgi hammam’il ja Jaapani onsen’il. Aga ka seda, kas leilivesi Eesti saunas peaks olema soe või külm ja mida tähendab ütlus: „Ära viska leili enne, kui higi on lahti“. Vastuse leiab ka paljudele tervisega seotud küsimustele, näiteks millal süüa, kas saunatamine aitab kaalu langetada, kas väikelapsed tohivad sauna käia ning kuidas mõjutab saun une kvaliteeti. „Sidusime rahvatarkuse tänapäeva teadusega ning see on selle raamatu suur väärtus. On nii võrratult palju asju, millest meie esivanemad teadsid ja jutustasid ning mis on nüüd moodsas teadussõnas ja kas või ehitusstandardites kinnitust leidnud,“ rääkis saunaraamatu autor, kirjutaja ja helilooja Liisa Hõbepappel.

Saunatamise mõju tervisele on teadlased uurinud aastakümneid. Mitmete uuringute tulemusena on leitud, et saunatamine aitab vähendada mitmeid südame ja veresoonkonnaga seotud terviseriske ning tugevdab immuunsüsteemi. „Saunatamisel on kahtlemata mitmeid positiivseid mõjusid inimese tervisele, kuid samas tasub saunatamisel olla tähelepanelik, et ei teeks endale liiga. Vältida tasub liialt kuuma sauna ja alkoholi tarvitamist saunatamisel. Kuna higistamisega läheb organismist vesi välja, siis tasub saunatamise ajal vett juua,“ ütles raamatu kaasautor, kliiniline proviisor Silja Nellis.

Eestlaste saunatamisharjumused