Soe kevad pani pastellkollase pojengi Claire de Lune istanduses kaks nädalat oodatust varem õitsema

Olenevalt ilmastikust võib pojengide õitsemine nihkuda kuni 5 päeva varemaks või hilisemaks, kuid lausa 2 nädalane vahe on Saaremaa Puukooli peaaedniku Marko Toomere sõnul erakordne. „Meie õnneks ilm veidi jaheneb ja pojengide areng pidurdub, mis annab lootust, et juba eelmisel aastal väljakuulutatud Saaremaa Pojengifestivali alguskuupäeva pole vaja varasemaks nihutada,“ tõdeb Marko Toomere.

Lõikelillena püsib pojeng Claire de Lune vaasis 5-8 päeva, kui lõigata „vahukommi“ pehmusega õiepunga staadiumis. Juba avanenud õit ei tasu vaasi lõigata, kuna ta närtsib kiiremini. Pojengi Claire de Lune nimi tähendab tõlkes kuuvalgust. Lill on pühendatud samanimelise klaveripala helilooja Claude Debussy ja luuletaja Paul Verlain auks.

Sordi teeb eriliseks tema värvitooni haruldus ja loomise lugu. Nimelt saadi pojeng Claire de Lune üle 4000 seemiku hulgast. See on ainus teadaolev ja õnnestunud hübriidristand paeonia lactiflora ja paeonia daurica ssp. mlokosewitchii pojengiliikide vahel. Pojeng on aretatud USA's Gilbert H. Wild poolt.