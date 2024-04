Tee garderoobis korralik puhastus

Esimene samm garderoobi korrastamisel on vabaneda kõigest, mida sa ei kanna, ei vaja või mis sulle lihtsalt enam ei meeldi. Alles pole mõtet hoida ka neid teksaseid või kleite, millesse sa loodad, et mahud. Kapis hoides need lihtsalt ärritavad sind. Riietuda tasub alati keha jaoks, mis sul hetkel on. Kui kehakaal muutub, saab garderoobi sisu ka sinuga koos muutuda.