Tahad koduõues kossu mängida? 5 sammu korvpalliplatsi rajamiseks

Vali sobiv asukoht

Esmalt tuleb leida sobiv asukoht korvpalliväljaku rajamiseks, sealjuures tuleb muidugi arvestada väljaku mõõtudega. Tänavakorvpalliplatsi standardsuurus on 15x11meetrit, kuid kui on soov rajada harjutusnurk omaenda hoovi, võib plats olla ka muude mõõtudega. Oluline on leida piisav maa-ala ja sealjuures veenduda, et asukoht oleks ohutu - pall võib lennata mõnikord ka väljakust kaugemale ja parem, kui kohe palliplatsi kõrval ei oleks naabri aken või lillepeenar.

Võimalusel tasuks vältida territooriumi kõige madalamat nurka, kuhu hakkab kogunema vihmavesi ja sellega koos muu sodi, pigem valida kõrgem koht.

Kui kavandatav väljak ei tule oma hoovi, vaid plaanis on rajada näiteks küla- või kogukonna palliplats, peab mõistagi veenduma, et maaomanik rajatisega nõus on, olgu selleks eraisik, omavalitsus või riik. Vajadusel tuleb load kooskõlastada kohaliku omavalitsusega.

Valmista ette aluspõhi

Esmalt tuleks selgeks teha, milline on plaanitava väljakukoha pinnas, sellest sõltub, kui palju on vaja kaevata ja tagasi täita. Kui on tavaline mulla- või mulla-savikiht, siis tasub kaevata nii umbes poole meetri sügavuselt, et saaks peale teha korraliku ja kindla aluse. Kaevamisel peaks eemaldama kõik takistused nagu kivid, juured ja umbrohi. Kuid Eestis on kohti, kus juba 20 cm sügavuselt tuleb paas vastu, seda pole mõtet raiuma hakata. Paas pole palliplatsi seisukohalt halb variant, sest stabiilne pinnas on maa sees olemas. Aluspõhja ettevalmistustööga saab selgeks, kui palju ja millist täitematerjali on vaja kasutada. Ja kas üldse on vaja, sest kui uus plats rajatakse näiteks vana asfaltväljaku peale, siis seal on alus juba olemas, vaja on vana asfalt eemaldada, plats loodida, vajadusel killustikku juurde lisada ja uus betoonkiht peale panna.

Täida ja tihenda aluspõhi