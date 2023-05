Välismaalaste kinnisvaratehingud Eestis: venelased müüvad ja ameeriklased ostavad

Läbi ajaloo on välismaalased Eesti kinnisvara vastu enim huvi tundnud 1990. aastate lõpus ja 2000. aastate alguses, mil põhjamaalased nägid Eestis head investeerimisvõimalust. Täna on huvi üldjoontes säilinud, aga ostuhimu raugenud ning ülekaalus on müügitehingud – Maa-ameti andmetel teevad välismaalased müügitehinguid lausa 36% rohkem kui ostutehinguid.

„Kui umbes 25 aastat tagasi ostsid välismaalased Eestis elukondlikku kinnisvara eelkõige investeeringuteks, lootes hinnatõusule, siis täna on kinnisvarahinnad jõudnud sellisele tasemele, et investeerimisele enam ei panustata,“ tunnistas Kinnisvara24 tegevjuht Urmas Uibomäe. „Pigem ostetakse kinnisvara otsesest vajadusest tulenevalt – näiteks isiklikuks koduks, eriti, kui on olemas seotus Eestiga.“

Kõige suuremat huvi Eesti kinnisvara vastu tunnevad soomlased ja venelased

Kuigi kinnisvaraportaali külastavad välismaalastest kõige aktiivsemalt soomlased, ameeriklased ja sakslased, siis tehinguid teevad kõige rohkem soomlased ja venelased. Piirkondadest on välismaalaste seas populaarseimad Harjumaa, Ida-Virumaa ja Saaremaa.

„Kui 3 aastat tagasi ostsid Harjumaal kõige suuremas mahus kinnisvara venelased, siis sel aastal võidutsesid turul ameeriklased, kes teostasid möödunud kuul 7 ostutehingut, kogusummaga üle 7 miljoni euro,“ lisas Uibomäe kelle sõnul vaadatakse Eestit kui hästi toimiva infotehnoloogiaga innovatsiooni riiki. „Ettevõtjad näevad siin täna äripidamise potentsiaali ja laienevad oma firmadega Eestisse,“ kommenteeris Uibomäe ameeriklaste suurenenud huvi.