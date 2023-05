Padja eesmärk on üsna lihtne: toetada pead ja kaela magamise ajal. Kui vaid hea padja valimine ja ostmine sama lihtne oleks. Selle asemel, et patjade pigistamise ja patsutamisega üritada aru saada, missugune just see õige on, tasub padi valida hoopis magamisasendi järgi.