Teeme selgeks: mida katab Kaljukindel elektripaketis sisalduv koduabi teenuste kindlustus ja millised on börsipaketi kasutamise iseärasused?

Kindlustuse kahjuteadete seas on hulgaliselt lugusid, kus kodumasinate rikkimineku põhjustajaks on just kas voolu katkemine või äikesetorm. Näiteks, hommikul robotniiduk enam ei töötanud ning hooldusesse viies tuvastati äikesekahju mis reeglina garantii alla ei lähe. Või kahju sellest, kuidas pärast elektrikatkestust lakkas töötamast õhksoojuspump või televiisor, teisel juhul pesumasin ja autovärava automaatika. Suuremate kahjujuhtumite korral on torm sedavõrd palju möllanud, et kohale kutsutud Elektrilevi tehnik tuvastas maja kilbi tervikliku hävimise.

Hetkel on Kaljukindel paketi kuutasu kampaaniahinnaga vaid 1,85 eurot, mis sisaldab endas ka sinu hinnalise kodutehnika kaitset kõikvõimalikest elektrilistest riketest tulenevate kahjude vastu. Kui võtta võrdluseks tavapärane kodukindlustus, siis tuleb kodutehnika rikke korral tasuda omavastutus, mis jääb üldjuhul 200 euro juurde. Kaljukindel elektripaketis sisalduva kindlustuskaitse puhul on omavastutuse suuruseks vaid 50 eurot, seejuures kodused masinad on kaitstud nii äikesetormide, voolukõikumiste kui ka teiste elektriliste rikete korral, mis võivad kodumasinatele saatuslikuks saada.

Paketil puudub lepingu lõpetamise tasu ning klient saab sellest trahvivabalt väljuda igal ajahetkel. Tegemist on niisiis tähtajatu perioodiga lepinguga ehk kliendil on igal hetkel õigus leping lõpetada ja sellega mingeid muid lisatasusid ei kaasne.

Elektrumi Kaljukindel elektripakett on uus lahendus, mis on mõeldud kodutarbijatele, kes eelistab lühemaajalist hinna fikseerimist, kuid samas ei soovi iga vaba hetke kulutada elektrihindade jälgimisele mida tuleks kõrgete tunnihinna üllatuste vältimiseks teha siis, kui valida börsihinnast sõltuv pakett. Lisaks sisaldab Kaljukindel pakett universaalteenuse hinnalage (elektrienergia hind ei ole kunagi kõrgem kui universaalteenuse hind) ning kirsina tordil laialdast elektriliste kodumasinate ja koduabi teenuste kindlustuse kaitset.

Samamoodi ulatab Kaljukindel paketis sisalduv kindlustus abikäe teistelegi koduabi teenustele. Näiteks kindlustus katab elektriku väljakutsega seotud kulud, kui midagi on maja elektrisüsteemis lühisesse läinud. Samamoodi katab kindlustus ka teiste spetsialistide – näiteks veeavarii puhul santehniku, võtmete kaotsimineku ja murdvarguse puhul lukksepa või tormikahju esmaseks likvideerimiseks ehitusmehe kohale kutsumisega seotud kulud.

Börsipaketti valides peab inimene olema ise väga tähelepanelik

Börsihinnal põhineva elektripaketi valikul peab arvestama, et ainukeseks orientiiriks millele reaalselt saab tugineda on minevikus kehtinud hinnad, kuid tuleviku hindade osas see täielikku vastust ei anna, sest tegureid, mis elektrihinda parasjagu mõjutavad on lihtsalt niivõrd palju – ilmastikuolud, reaalselt kättesaadav taastuvenergia tootmisressurss, saastekvootide ja maagaasi hind, elektritarbimise nõudluse suurenemine või vähenemine ja riikidevaheliste ülekandeliinide olukord kui nimetada vaid mõned.

Börsipaketi suurim iseärasus ongi just pidev elektrihinna muutumine iga tund, mis annab tarbijale võimaluse oma tarbimist kohandada ja nihutada soodsama hinnaga tundidele. Näiteks pesta pesu siis, kui hind nendel tundidel on kõige odavam (aeg ajalt tuleb lühiajaliselt ette ka nullilähedasi või lausa negatiivseid hindu). Kui selline soov on olemas, siis sobib börsipakett kindlasti väga hästi. Peab ainult jälgima, et kui soovid muutuvad ja meelerahu saab olulisemaks, siis on mõistlikum valida mõni fikseeritud hinnaga pakettidest, mille valik on väga lai.

Kõige kiirem viis elektrilepingut sõlmida või paketti vahetada on teha seda Elektrumi iseteeninduses ( www.elektrum.ee ). Kui ei suuda ise otsustada, siis võta ühendust Elektrumi klienditeeninduse spetsialistidega, kes aitavad valida just sulle kõige sobivaima lahenduse.

Kodutehnika elektriliste riskide ja koduabi teenuste kindlustusandja on If P&C Insurance AS. Tutvu tingimustega if.ee ja küsi nõu.