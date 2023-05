TASUB MINNA │Anu Raua vaipadesse kootud elumustrid Heimtali mõisa ringtallis

Just nüüd, suve hakul avaneb võimalus tutvuda mõnegi avalikkuse eest varjul püsinud ainukordse teosega. Nii põrandavaibad kui ka näiteks vaip „Laanemets“ on väljas lausa esimest korda. Näituselt leiab ka teose „Koduaken“, mis on tuttav Anu Raua hiljuti kirjanduspreemiaga pärjatud raamatust „Kuue ruuduga aken“.

Heimtalis astuvad omavahel keskustellu mitmed eri sõnumit kandvad vaibad. Iga elu on ainulaadne muster, mis on segu inimese elusündmustest, tegudest, suhetest, tunnetest ja mõtetest. Sama on Anu Raua vaipadesse kootud mustriga – igaüks neist jutustab oma lugu, mida vaataja saab lugeda kujutatud sümbolite abil.

„Minu jaoks on seekord eriti tähtis, et seda suurt vaibanäitust saab vaadata just Heimtalis,“ ütles Anu Raud. „Meil on rahvana püsimiseks vaja tunda oma juuri ja hoida tugevat sidet maaeluga, seetõttu kutsungi kõiki kunsti ja rahvapärandiga tutvuma siia.“

Kujundaja Ene-Liis Semper: „Anu Raua kunst ei tunne kronoloogiat. Olen kõrvuti paigutanud päris uued, juba tuntud, aga ka seni avalikkuse ette mitte jõudnud vaibad – on imeline, kuidas nad omavahel põimuvad-räägivad, nii et tekib harukordne sümbioos.“

Anu Raud on tunnustatud vaibakunstnik, kes kasutab oma loomingus sageli rahvakunsti ja kodukoha looduse motiive. Tema juhendamisel ja eeskujul on sirgunud terve põlvkond tekstiilikunstnikke ja käsitöölisi, kes ammutavad samuti inspiratsiooni rahvapärandist. Heimtali mõisa ringtallis välja pandud vaibad kuuluvad kunstnikule, koolidele, muuseumidele, ametiasutusetele, kogudustele ja erakogudesse.

„Anu Raud. Elumustrid“ on üks kolmest näitusest, millega Eesti Rahva Muuseum tähistab mitmekülgse kunstniku juubelit. Näituse kuraatorid on Anu Raud ja Ene-Liis Semper ning see on Heimtalis avatud iga päev 20. juulini. Lisaks on ERMi Heimtali muuseumis üleval näitus „Tagasivaade“, mis heidab pilgu Anu Raua elule ja elufilosoofiale fotode, mälestuste, vanavara kogumisretkede, üliõpilastele seatud ülesannete ning tema raamatute kaudu. Eesti Rahva Muuseumis Tartus avati hiljuti ka Raudade pere kunstikogu näitus.