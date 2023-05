Kevadel ja suvel kasutame küünlaid sageli laua või aia kaunistamisel ning mõned meist on aastaringsed lõhnaküünalde fännid. On aga üsna kindel, et suur enamus meist ei kuluta aega sellele, et mõelda, kuidas kodus olevate toas või aias asuvate küünalde eest hoolitseda. Selgub, et on mõned nipid, mis aitavad küünaldel kauem kesta ja kaunimalt põleda.