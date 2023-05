FOTOD | Põnevatest detailidest pakatav eklektiline kodu Nõmmel

Maja ümbritsevad oma aia ja naabrite puud-põõsad kaotavad igasuguse liiklusmüra, kaasa arvatud rongiliikluse hääled, mida iga nõmmekas kuulma harjunud on. Omanik ütleb naljatlevalt, et päikegi on siin kodus hästi treenitud: esimesed kuldsed kiired äratavad magaja läbi magamistoa akna. Siis teeb päike tiiru ümber maja, nii et loojangu purpurne kuma lõpuks salongi ja kööki värvib.

Raamatute all lookas riiul mõjub efektse seinana, kust lähemal inspekteerimisel leiab leiab lisaks lugemisele ka põnevat silmailu.

Elutoa nurgas olevas töönurgaski ei ole inspiratsioon kaduma läinud. Ükskõik, kuhu vaatad, meenutatakse sulle möödunud aegade ilu. Kunst, plakatid ja filmirullid, popkultuuri sümbolid ja armsad kujukesed, sekka mängukonsool ja lauale unustatud märkmik.

Uksed on asendatud kangastega, mis lisavad ruumile hubasust ja tekstuuri. Soojades toonides kardinate vahelt jõuab kööki, kus vastanduvad uus ja vana, disain ja omalooming. Piklik köökki paistab endas vastandeid kandvat: üks pool on soe - ahi, puit, soojad toonid ja punased detailid, ning teine jahe - külm sinine värv kappidel, metall ja külmkapp. Vaevalt see tahtlikult nii sätitud, ent ootamatusi täis kodus mõjub seegi loomulikult ja koduselt.

Salongis domineerivad lilla ja roheline. Vastandid ja sõbrad, keda on oskuslikult täiendama sätitud lilleline tapeet ja tekstiilid. Ei ole keerukas ette kujutada seda ruumi sõpradega täidetuna. Sama kergelt võib ette kujutada neid sisukaid vestlusi, mida selle kodu seinad kuulnud on. Justkui stseen mõnest filmist.

Magamistoale lisavad iseloomu julged soojad toonid, ümarad detailid ning oskuslikult ühendatud erinevate ajastute pärlid.