Ahoi, suured ja väiksed Lotte sõbrad! Baubauwallil valmis maailma kõige tuntuma koeratüdrukuga tapeedikollektsioon

Koeratüdruk Lottet teab Eestis ilmselt igaüks. Lotte ja tema parimate sõprade Bruno ja Albertiga on üles kasvanud Eestis juba terve põlvkond. Ent ajatu Lotte ja kogu Leiutajateküla jätkab laste inspireerimist ikka edasi. Nutikad tegelased ning lõbusad olukorrad on lihtalt nii originaalsed ja lõbusad! Eriti äge on, et seda lõbu saab nüüd lastetoa seinale tuua, sest valminud on Lotte tapeedikollektsioon