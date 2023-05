FOTOD | Skandinaavialikult helge kodu üllatab kollaste aktsentidega

Magamistuppa astudes pole kahtlustki, et toa fookuspunktiks on tume kontinentaalvoodi. Efektne sein, kollased kardinad ja pilkupüüdev lamp raamivad vaadet ning ergutavad muidu mahedat heledat ruumi. Kindlasti toovad päikesekollased detailid ka hommikuti ärgates rõõmu ja hea tunde, et tegudele sättida.