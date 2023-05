Millele tuleks mõelda enne päikesepaneelide paigaldamist?

Eestis toimus päikeseenergia tootmise hüppeline kasv 2018. aastal, mil alanes tugevalt paneelide hind ning KredEx alustas päikesepaneelide investeeringutoetuste jagamisega. Sellest tulenevalt on suurenenud ka päikeseenergia tootmine eraisikute ja kodutarbijate seas. Lisaks sellele, et päikeseelektri tootmine aitab hoida keskkonda, on see ka majanduslikult kasulik,“ sõnas Gjensidige Eesti kodukindlustuse tootejuht Terje Rabe.

Millega peaks enne päikesepaneelide paigaldust arvestama?

Päikesepaneelide paigaldamiseks on erinevaid viise, kuid kõige levinum lahendus Eestis on paneelide paigaldamine viilkatustele. „Antud paigalduse puhul võiksid paneelid olla 20-40-kraadise nurga all ning asuda lõuna pool,“ soovitab Roofit.Solar esindaja Meelis Reiman. Lisades, et enne päikesepaneelide paigaldust tuleks veenduda ka selles, et päikeseenergiaga varustatud katuse pindala oleks vähemalt 30 ruutmeetrit.

Tänapäeval on aina populaarsemaks muutumas klassikaliste päikesepaneelide kõrval ka päikesekatus, mis asendab traditsioonilise katusematerjali esteetiliste päikesepaneelidega. Reimani sõnul mängib katusel asuva päikeseenergia süsteemi valikul rolli ka olemasoleva katuse seisukord. „Kui katuse vahetust ei ole lähiajal oodata, võivad klassikalised päikesepaneelid olla sobiv lahendus.“ Reiman soovitab päikesekatust neile, kes plaanivad lähima 5-10 aasta jooksul katust vahetada.

Olulist rolli mängib päikesepaneelide tootlikkuse juures ka varjude langemine. Ümbritsevad hooned ja kõrged puud võivad põhjustada varje ning vähendada päikesepaneelide tootlikkust. Ka tulevikus suureks kasvavad puud võivad mõjutada päikeseenergia süsteemi efektiivsust. Seetõttu on oluline teha põhjalik varjude analüüs enne paigaldustööde alustamist.

Millised on võimalikud riskid päikesepaneelide puhul, millele tasub tähelepanu pöörata?