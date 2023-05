FOTOD | Piilume renoveeritud Hotell Mercure Tallinna interjööri

Mercure Tallinna tegevjuhi Harles Tammelehe sõnul on hotell alates 2022. aasta märtsist, mil Accoriga koostööd alustati, läbinud põhjaliku renoveerimisprotsessi. „Renoveerimise käigus püsis hotell avatud ja meie meeskond on juba esimese tegutsemisaasta jooksul saavutanud Mercure'i brändiga ühinemise protsessis suurepäraseid tulemusi. Mercure Tallinn on ideaalne peatuspaik nii ärireisijatele kui ka puhkajatele, kes soovivad nautida Tallinna ilu ja kultuuri. Oleme uhked, et saame olla osa Accori võrgustikust ning pakkuda kõigile oma külastajatele kvaliteetset majutust ja teenindust vastavalt Mercure'i kaubamärgi tuntud standarditele. Siin on tohutu potentsiaal, mida me saame lõpuks turule korralikult tutvustada,“ lisas Tammeleht.