Kvaliteetse terrassi- või rõdupõranda loomine ei ole kunagi olnud nii lihtne

Imelihtne paigaldus

Suurim eelis Gumideck terrasside juures ongi see, et nende paigaldamiseks ei ole vaja koju kutsuda mitte ühtegi töömeest ega spetsialist. Kui oled kasvõi korra elus legodega mänginud, on ka Gumideck terrassi paigaldamine sulle jõukohane.

Nimelt on tegu erinevas mõõdus termosaarest terrassilaualippidega, mida saab väga hõlpsalt laduda spetsiaalsetele kummist ankrutele. Viimased fikseerivad iga detaili täpselt õigele kohale ja samale kõrgusele. Tulemus jääb täpne, ühtlaste vahedega ja katab põranda ilma suuremate materjalijääkideta. Ainus tingimus! Alus olgu kõva ja võimalikult sile. Korrusmajade rõdud, betoonterrassid, saunade kahhelpõrandad seda enamasti on ja just sinna on kõnealune toode mõeldudki.

Vastupidav materjal

Lisaks on Gumideck moodulpõrandad valmistatud vastupidavast termotöödeldud saarepuust, mis on ilmastikukindel ja sobib suurepäraselt nii sise-­ kui ka välistingimustesse.

Termosaare eelised:

Termotöötluse tulemusel paisub ja kahaneb puit välistingimustes oluliselt vähem.

Puidus leiduvad toitained muutuvad termotöötluse käigus puidukahjuritele ja hallitusseentele raskemini kättesaadavaks.

Puidu soojus- ja heliisolatsiooni omadused paranevad naturaalpuiduga võrreldes kuni 30%.

Termotöötlus annab puidule kauni ja sügava tooni, mis teeb meie termosaarest suurepärase alternatiivi troopilisele lehtpuidule.

Mitte ühtegi varjatud kulu

Kindlasti mängib terrassilaua valiku juures suurt rolli hind. Kes meist siis ei otsiks parimat hinna ja kavaliteedi suhet. Gumideck terrassi puhul on asjad tehtud eriti lihtsaks. Selleks, et teada saada, kui palju pead oma uue terrassi eest välja käima kasuta lihtsalt Gumidecki hinnakalkulaatorit. See kalkulaator arvutab põranda maksumuse terrassi kuju ja suuruse järgi kiirelt välja ja just täpselt nii palju sa oma terrassi ees maksma peadki. Ei mingeid üllatusi ega varjatud kulusid!

