Värvikate mustrite poolest tuntud Karl Korsar hakkas looma taftitud vaipu

Karli on vaibad ja interjöör alati köitnud, ent ise vaipade loomiseni jõudmine võttis tal aega seitse aastat. Printide poolest tuntud disainer räägib, et vaipade loomine oli korralik väljakutse. Ta on loonud printe rõivatoodetele (H&M, Zara ja Calvin Klein on vaid mõned näited lisaks ta enda nimelisele brändile) ning teab, mis toimib moemaailmas. Samuti pole tema protsessis raame: kui tahad lood kollaaže, kui tahad joonistad. Piiranguid pole. Sukeldumine sealt aga taftimisse, kus on kindlad reeglid, lükkas ta mugavustsoonist välja. Kuidas teha midagi lahedat, kui kindel raamistik on ees?

Töösse sukeldus Korsar teadmisega, et kõrvale on vaja tugevat tehnoloogi, kes tunneb masinaid ning oskab toetada ideede teostamisel. Naeratusega hääles ütleb ta, et on vaja tervet armeed, et luua üks väga kvaliteetne toode. Oma koostööpartnereid kiidab ta taevani ning on tänulik, et väikese disaineri tööd suurfirmadest klientide vahele mahutati. Kõik vaibad muide toodetakse Eestis.