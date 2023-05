Maison&Objet’ Pariisi disainimessil võidutsesid julgus ja värvikas mängulisus

Minevikku on jäänud monokromaatilisus ja minimalism. Kätte on jõudnud maksimalismi ja värvide võidukäik. Rohkem on uhkem. Vähemalt praegu. Järjest enam otsitakse viise, kuidas tuua interjööri rohkem mängulisust ja loomingulisust. Liites siia jätkusuutliku mõtteviisi, on mitmed disainerid ümber loomas vana. Ilmekaks näiteks on Bethan Laura Woodi sohva Superonda. Originaalis disainis sohva 1967. aastal Firenzes radikaalne arhitektide rühmitus Archizoom ja see on saavutanud ka ikooni staatuse kui esimene raamita diivan. Kaks polüuretaani tükist lõigatud lainelist elementi annavad võimaluse luua täpselt selline diivan, nagu soovitakse. Bethan Laura Woodi esitletud versioonil on värvikalt psühhedeelne visioon terratsomustrist.