Kodukujundusstiile on mitmeid. Kui sa ei suuda otsustada, kas sinu lemmik on Prantsuse maakodu, eelmise sajandi keskpaiga modernistlik või hoopis industriaalne stiil, sest kõigis neis on midagi võluvat ja hea meelega ka kasutaks neid kõiki, võib sinu lemmik olla eklektiline stiil.