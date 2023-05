Tähelepanu kodukujundajad! Kaua oodatud ARKET avab Tallinnas uksed

2017. aastal loodud ARKET põhineb keskkonnasäästliku disaini ja igapäevase ilu kontseptsioonidel. Need põhiideed pärinevad 20. sajandi Põhjamaade modernismist, mis ühendas kunsti, käsitöö ja funktsionaalse vormi maailmad, et luua taskukohaseid ja igapäevaseks kasutamiseks mõeldud esemeid.

Kõik tooted on mõeldud kasutamiseks ja armastamiseks pikka aega, jättes nii väiksema jalajälje keskkonnale. Samuti hoitakse stiili, mis ei hooli hooaegade vaheldumisest. Brändi kodukujundustooted on aegumatud ning neid on kerge interjööri sobitada.

Viru Keskuse teisel korrusel asuvas poes on kombineeritud pehmete hallikate toonide monokromaatiline palett ja looduslikud materjalid nagu näiteks täistammepuit ja eritellimusel valmistatud terrazzo põrand.

„Me oleme tohutult rõõmsad, et saame lõpuks avada ARKETi ka Tallinnas ning ootame väga oma Eesti klientidega kohtumist. Tegu on meie esimese poega Baltikumis, kuhu on ühe katuse alla koondunud imeilus moekollektsioon, toit ja sisekujundus.“ ütleb Pernilla Wohlfahrt, ARKETi tegevdirektor.

Poest pole puudu ka fännide poolt armastatud ARKET Café, mis on tänapäevase modernse turu koduselt soe süda. Kohviku menüü on loonud Rootsi kokk Martin Berg. Hooajalised toorained ja traditsioonilised Skandinaavia maitsed on seal oskuslikult põimitud erinevate maailma köökidega.