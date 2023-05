Lihtsad soovitused, kuidas väikeste muudatustega kevadine meeleolu tuppa tuua

Hea viis kodu kevadiselt värskendada on kasutada vastandvärve. Värvirattal üksteise vastas asetsevad toonid on ajatu viis tuua interjööri elevust ja värskust. Vaheta välja padjakatted, laualinad ja muud tekstiilid, mida kodus kasutad.

Lisaks vastandvärvidele elavdavad interjööri kõikvõimalikud mustrid - asetsegu need siis tekstiilidel, tapeedil või hoopis vaibal. Või ole julge ja tapetseeri kapi tagumine sein.

Too loodus tuppa. Täida oma kodu kaunite lillede, okstest dekoratsioonide ja toataimedega. Kui sul on rõdu, vii need ka sinna. Viimase lihvi lisab, kui vahetada välja värskete ja kevadiste lõhnade vastu ka aroomiküünlad.