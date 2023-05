Mida teha, et rõdu või terrass püsiks kaua kaunis?

„Pööra tähelepanu materjalidele: eelista puitu või plasti, mida on lihtsam hooldada. Plastmööbel on vastupidav ja nõuab vähe hoolt ning spetsiaalne plast ei luitu, väändu ega muutu UV-kiirte mõjul rabedaks. Kui soovid kestlikumat lahendust, võid valida ümber töödeldud plastist mööbli. Samas looduslikud materjalid, näiteks puit, lisavad igale ruumile soojust ja hubasust,“ soovitas IKEA Eesti sisekujunduse osakonna juht Pedro Castro.

Pika eluea saladus on õige hooldus

Sisekujundaja rõhutab, et õuemööbli kasutusaja pikendamisel mängivad olulist rolli selle hooldamine ja hoiustamine. Kui soovime, et mööbel teeniks meid võimalikult kaua ega taha iga natukese aja tagant uut osta, tasub selle eest hoolitseda. „Võimalusel vii oma mööbel talveks jahedasse ja kuiva ruumi hoiule. Kui esemed jäävad õue, kata nad spetsiaalse mööblikattega, mis kaitseb vihma, mustuse ja päikesekiirte eest. Katmata mööbli puhul soovitame pärast sadu selle pindadelt liigse vee või lume ära pühkida, et esemete pind saaks õhku,“ lausub Castro.

Kui mööbel soojemate ilmade saabudes uuesti välja tuua, tasub samuti paari asja meeles pidada. Esiteks on oluline mööblit puhastada ja teiseks kaitsta teda ilmastikutingimuste eest.

„Õuemööbli puhastamiseks tuleks kasutada õrnatoimelist pesuainet ja sooja vett. Uus värvi- või peitsikiht annab igale mööblitükile värske välimuse, püüab pilku ja teeb selle veekindlamaks,“ soovitab Castro. Ta lisab, et pärast talve aitab mööbli eluiga pikendada ka kruvide kõvemini kinni keeramine.

Uuenda põrandat meistrimehe abita

Õige põrandakate annab terrassi või rõdu õhustikule palju juurde. Sisekujundaja märgib, et põranda uuendamine ei pea tingimata olema suur töö. Põrandakatte uuendamisel tuleks meeles pidada, et see peab asuma aluspinnast kõrgemal, et tagada õhu liikumine. See teeb põranda ilmastikuoludele vastupidavamaks.