Puitpaneelidest aiamaja või kuuri kokkupanek on jõukohane kõigile

Eesti turul on saadaval Skandinaavia stiilis kokkupandavad puitpaneelidest aiamajad ja kuurid. Tänavu 30. sünnipäeva tähistanud ettevõtte Baltic Connexions OÜ / Bertilo 3D visualiseerija Andreas-Oliver Leht selgitas, et paneelidest kergehitiste kokkupanek on vilunumale töömehele poole päeva töö ja ka need, kes igapäevaselt ehitustööga sina peal ei ole, saavad sõbra abiga hõlpsasti paari päevaga hakkama.