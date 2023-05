Tahad uut kodu osta, aga ei tea, kust alustada või millele tähelepanu pöörata?

Kõige lihtsam on oma laenuvõimekuse väljaselgitamiseks esitada panga veebilehe kaudu kodulaenu taotlus. Mõnel juhul küsivad pangad juba eos ka näiteks soovitud kinnisvara kuulutuse lisamist või umbkaudset ostuhinda. Kuid kindlasti ei ole selle info puudumine takistuseks, et välja selgitada, kui suurt kodulaenu sulle või su leibkonnale üldse ollakse valmis pakkuma. Pane tähele, et kui tegu ei ole sinu kodupangaga, siis tuleb sul esitada kõik oma viimase 6-12 kuu sissetulekute ja pangakontode väljavõtted. Kaastaotleja puhul ka tema omad. Ning kui sul on lisatagatise võimalus samuti olemas, siis kindlasti maini seda ka pangale. Sedasi saate kõige adekvaatsema tagasiside oma laenuvõimekuse kohta.

Kui sa pole päris kindel, millist kodu soetama asud ning kas see asub uuemas või vanemas majas, siis küsi pankadelt ka seda infot, kas neil on ehitise vanusest tulenevalt erinevad laenutingimused. Eriti võib siin mängida rolli sissemaksuks küsitava summa suurus. Näiteks uute kodude puhul jääb sissemaks üldiselt 20 protsendi juurde, vanemate hoonete puhul võib see ulatuda aga ka 30-35 protsendini. Kui noor pere või spetsialist saab soovi korral kasutada Kredexi käendust kuni 10 protsendi sissemaksu finantseerimiseks ning endal tuleb leida teine kümme, siis vanema hoone puhul tuleks endal katta 20%. See võib tähendada olenevalt ostetava kodu hinnast kuni mitmekümne tuhande euro suurust lisaraha vajadust.

Alustuseks mõtle välja, mitu tuba on su unistuste kodus. Samuti see, kas soovid koheselt sisse kolida või vajad pisut aega, et näiteks eelnevalt tegeleda oma olemasoleva kinnisvara müügiga või sissemaksu kogumisega. Samuti on ehitatavates uusarenduses rohkem erineva planeeringuga korterite valikuvõimalusi, et leida just omale see kõige meelepärasem kodu.

Olenemata sellest, kust sa oma uue kodu leiad, uuri kindlasti koduga seotud kulude infot ning mis on hoone energiamärgis. Viimased talved on näidanud, et energiakulud on Eesti inimesele olulised ning võivad aasta lõikes väga palju kõikuda. Kogu kokku võimalikult palju infot oma tulevase kodu kohta, et teaksid adekvaatselt hinnata, kas laenumaksele lisanduvad igakuised kodukulud on mõistlikud.

Kindlasti käi erinevaid kodusid eelnevalt vaatamas. Vaata üle sarnastes majades asuvad korterid, eriti, kui tegu on vanema kinnisvaraga, et näha, milline on olnud ehituskvaliteet või kuidas hoone eest on ajas hoolt kantud. Uuema kinnisvara puhul on peaaegu igal arendajal mõni näidiskorter, kus saab esmase tunnetuse, milline on maja kvaliteet ja kodutunne.

Kui oled oma tulevase kodu välja valinud, küsi uuesti pangalt laenupakkumist juba sellele konkreetsele kodule ning mõtle läbi, kas on veel olulisi küsimusi, mis on sulle koduostul olulised.

Arendaja ja ehitaja taust

Eestis on meil viimastel aastakümnetel ärikeskkond muutunud järjest paremaks ning seda, et keegi tegutseks turul ebaausate võtetega, kindlasti ei ole. Küll aga on uue elukondliku kinnisvara arenduses üha enam näha, et klientidele läheb korda, kas ettevõtte väärtused lähevad kokku ostja väärtustega. Ka vaenema kortermaja renoveerimisel jälgitakse üha enam, milliste väärtustega ettevõte ehitustöid tegema valitakse.