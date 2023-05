Sukulente on igasuguse tekstuuri, suuruse ja kujuga. Need on ainulaadsed taimed, mida on lihtne kasvatada nii toataimedena kui ka rõduaias. Kuna nad säilitavad niiskuse oma lihavates lehtedes, vartes ja juurtes, ei pea neid nii sageli kastma kui paljusid teisi taimi. See muudab need ideaalseks taimeks algajatele rohenäppudele või juhul, kui tead juba ette, et kastmise meelespidamine ei ole su tugevaim külg.