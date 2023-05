KUULA | Aiapidaja elu teevad kergeks nutikad akutööriistad

Kui Husqvarna senised tööriistad olid juba eemalt äratuntavad oranži värvi korpuse järgi, siis Aspire sarja iseloomustab tumehall värvus ja oranži värvi on need detailid, mida saab kas reguleerida või liigutada/keerata.

Uue tootesarja puhul ei ole silmas peetud ainult toodete kasutaja mugavust, vaid neid on kerge ka hoiustada. Spetsiaalse riputuskonksuga saab seadmeid kenasti kas garaaži või kuuri seinale rippu panna ja enam pole muret, et muul ajal oleksid need põrandal ees. „Tegu on väiksemate linnaaedade jaoks loodud sarjaga, mis peaks hoiustamisel vähe ruumi võtma,“ tõdes Husqvarna Eesti tegevjuht Jaanus Vahesalu.