Sahtel-külmikuid on turul olnud juba ammu. Tõsi, mitte iga pere ei saa seda luksuslikku tehnoloogiat omale lubada. Küll aga on see asjaolu lähiaastatel muutumas.

Köögitehnika tootjad on aru saanud, et sahtleid on märksa mugavam kasutada, kui kappe. On teada, et iga suurem ja enesest lugupidav köögitehnikafirma loob oma mudeli sahtel-külmikust. Seega, mida rohkem on turul sarnaseid tooteid, seda soodsamaks nende hind muutub ning varsti saab sahtel-külmikust üks tavapärane köögitehnika osa.