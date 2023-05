5 nippi, kuidas nutikalt sisustades muuta rõdu mõnusaks suviseks pesaks

Nippe, kuidas muuta rõdu mõnusaks suviseks pesaks, jagab K-rauta sisekujundaja Getrin Ruut.

Viska ülearune rõdult välja

Enamasti jääb kortermaja rõdu suurus kahe ja kuue ruutmeetri vahele. See on liiga väike ruum, et olla samaaegselt osa suvisest elutoast ja korteriinimese aiamaa ning panipaik. Kui on soov rõdu mõnusaks ajaveetmise kohaks muuta, tuleks talvel kogunenule leida mõni muu hoiuruum.

Leia ruumisäästlik mööbel

Kui rõdu on väike, tuleb sobiliku mööbli leidmiseks pisut pingutada. Suurem osa terrassidele loodud esemetest rõdule ei mahu või tunduvad asjad naeruväärselt suured. Kitsale rõdule sobivad kokkupandavad klapplauad ja -toolid. Rõdu otsaseina saab aga ehitada ka ise õige laiusega pingi, mille peale patjade abil väike lebola teha. Pingi alla võib panna omakorda hoiukasti. Täispikkuses kitsa klapp-pingi saab ehitada ka rõdupiirde äärde ja panna aknaalusesse vastasseina klapplaua. Mööblit ise ehitades ei tohi unustada, et materjalid ja viimistlus peavad olema niiskuskindlad, isegi kui rõdu on katuse all.

Ära koonerda taimedega

Rõdu seinad on enamasti kasutamata ruum. Sinna võiks teha kas laudise, riiulite või redeli abi roheseina, kus saab kastides ja pottides kasvatada nii rohelisi dekoratiivtaimi, lilli kui maitsetaimi ja marju. Küll tuleks arvestada, et selline roheala vajab palju kastmist ega tohi jääda kogu päevaks päikese meelevalda. Kui rõdul on lagi, saab selle külge riputada lille-, tomati- või maasikaampleid.

Rõdupiirdele ja teistele tasapindadele võiks paigaldada lillekastid ja -potid päikese liikumisega sobivate suviste lilledega. Elavaid taimi võib panna ka põrandale asetatud pottidesse, läbipaistva piirdega rõdude puhul aitab see tekitada privaatsust mööduvate pilkude eest. Kui ruumi napib, võib selleks kasutada kõrrelisi, mis kasvavad kõrgeks ja pakuvad varju, aga ei laiuta nii nagu okaspuud.

Loo hubasust tekstiilidega