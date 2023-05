Rätikud

Paljudes vannitubades on kapid, kus hoitakse vannirätikuid. Ent niiske keskkond ei ole nende jaoks ideaalne koht. Võimaluse korral hoia rätikuid kohas, kus need ei puutu kokku kõrge niiskustasemega. See võib põhjustada hallituse teket, mille tulemuseks on rätikutel mõnusa värske aroomi asemel kopitanud lõhn. Sama kehtib hommikumantlitele.