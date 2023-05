FOTOD | Julgelt loominguline kodu Kalamajas, mis kõneleb suurest muusikaarmastusest

Korteri soklikorrusel asub helistuudio, mida võiks kasutada ka magamistoana. Tähelepanelik vaataja märkab, et vaipadega on ruum oskuslikult ühendatud kauniks tervikuks ülejäänud korteriga.

Helistuudio tekitab kohe küsimuse - missugused on naabrid? Omanik ütleb muheledes, et tegu on erakordselt meeldiva ja muusikalembese seltskonnaga. Samuti toob ta välja, et majal on sageli oma roll ka Kalamaja päevadel.