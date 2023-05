Väikese Mowgli tuba

Džungliraamatust inspireeritud toas on iga päev seiklus. Eriti mõnus on see tuba kindlasti vihmastel päevadel kui õue minna pole võimalik. Ronimisnurk annab võimaluse ahvi kombel ronida ja trikke teha, samas kui pehmes lugemispesas saab rahulikult raamatut lehitseda. Kõrgendatud voodi on kui telk, mis metsas pelgupaika pakub. Võrdlemisi kindel, et selles toas igav ei hakka!