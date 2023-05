Millele tähelepanu pöörata, kui soovid oma koduaia inspiratsioonina kasutada lopsakaid Inglise aedu?

Inglise aeda ei ole lihtne määratleda, kuid enamasti viitab see romantilisele, laiaulatuslikule maastikukujundusele, kus aed on täidetud taimede ja lopsakate lilledega. Arvatakse, et Inglise aed arendati esmakordselt välja 18. sajandil Inglismaal ning selle loomisega kavatseti minna vastuollu tolleaegsete „arhitektuuriaedadega“, mis olid struktuuri, mustri ja kuju poolest palju jäigemad.