Aitame valida just teile sobiva terrassilahenduse!

Terrassi ehitamine on aeganõudev ning paljud kliendid on meie poole pöördunud sooviga leida vastupidav terrassimaterjal, mis kestaks aastakümneid, ning just seda me müümegi – vastupidavaimat terrassimaterjali. Meie terrassimaterjalide valik sobitub nii klassikalisse kui ka kaasaegsesse interjööri. Kombineerige erinevaid materjale ja looge unikaalne välimus, mis peegeldab just teie isikupära.

Okaspuust terrassi kõige suuremaks miinuseks on, et puit on pehme ja oksaline. Seega tekivad sinna kergesti mädanik ja erinevad kahjurid (keemiliste ainetega immutamine küll parandab omadusi, kuid mitte jäädavalt), lisaks ajab terrass pindu ja vaiku. Väärispuidust terrass on pärit Lõuna-Ameerikast ning sealsetes metsades kasvav puit on juba loomupoolest sirge, praktiliselt oksavaba, sest puude keskmine pikkus on 20–30 m. Lisaks on puit väga tihe ning ei aja pindu ega vaiku.

Oleme harjunud, et tamm on vastupidav materjal (tamme tihedus on ca 650–700 kg/m3), aga cumaru, ipe ja garapa tihedused jäävad 900–1100 kg/m3. Näiteks männi, lehise ja termosaare tihedus on seevastu ca 300–550 kg/m3. Valige vastupidavad ja ilusad terrassimaterjalid, mis sobivad just teie stiiliga. Meie valikus on erinevaid puiduliike, mis tagavad teile stiilse ja vastupidava terrassi.

Cumaru (kutsutakse ka Brasiilia tiikpuuks) terrassilaud on väga laialdaselt levinud ehitus- ja terrassimaterjal Lõuna-Ameerikas ning seda esineb väga erinevates värvivariatsioonides. Kenast tumepunasest toonist kuni kuldpruunini. Erikaalult raske (ca 1100 kg/m3) ja seetõttu ka äärmiselt vastupidav.

Ipe (teatakse ka Brasiilia pähklipuu nime all) on kaunist šokolaadipruuni tooni ning sarnaneb näiteks termopuidule. Üha populaarsem valik nii äri- kui ka eluruumides. Ipe on tugevuse, stabiilsuse ja vastupidavuse poolest parim saadaolev materjal.

Garapa toon varieerub seevastu kollakast meekarva kuldpruunini. Garapa vaieldamatuks eeliseks on hea hinna ja kvaliteedi suhe.