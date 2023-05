Puhta praeahjuga on köögis paremad küpsetuslõhnad

„Tänane kaasaegne tehnoloogia köögis on profikokkade ja tootjate aastakümnete pikkuse tootearenduse tulemus. Tänu sellele on täna kodukokkadel kõik võimalused järgi teha mistahes restoraniroogasid,“ selgitab Margus Soots. Tema sõnul on auruahjude valik tänapäeval juba üsna rikkalik, kuid näiteks Steamify tehnoloogiaga seadistatakse õiged aurukogused kasutaja eest, mis on väga mugav.

Korralikult puhtaks tehtud ahi avab täiesti uue maailma maitsvate toitude valmistamisele. Uus trend kaasaegses köögitehnikas on auruahi, sest auruga küpsetades tagatakse õhulise ja krõbeda kuldpruuni koorikuga küpsetised, gurmeekvaliteediga liha ja kala ning juurviljaroad, kus kõik maitsed, vitamiinid ja mineraalained on säilinud.

„Võta ahjust välja pannid ja restid, korja kokku ahju põhja kukkunud silmaga nähtav sodi, sulge ahju uks ning seadista see pürolüüspuhastusele. Ahi lukustab ukse, et tagada turvalisus. Pärast jääb üle vaid tuhk niiske lapiga ahju põhjast kokku pühkida. Järgmise puhastuse võiks ette võtta aasta pärast, kuid tiheda kasutamise korral võib ahi seda protseduuri soovitada ka varem,“ annab spetsialist nõu.

„Sa ju ei söö ka pesemata nõudest! Seetõttu on igati normaalne, et ka ahju puhtuse eest tuleb hoolt kanda. Erinevatel ahjudel on erinevad puhastusfunktsioonid, pürolüüspuhastus on neist üks kõige mugavamaid,“ ütleb kodumasinate ekspert ja Electroluxi koolitusjuht Margus Soots.

Ta selgitab, et kaasaegsed ahjud mitte ainult ei võimalda lisada automaatselt auru ja määrata ahju temperatuuri ühe kraadi täpsusega, vaid võimalik on valida ka küpsetusaega ja jälgida ahjus toimuvat juhtpaneelilt või telefoni äpist.

Üks lisaküsimus huvitab tehnikahuvilisi kokkasid veel: millisele kõrgusele panna toit ahjus küpsema, et tulemus oleks parim?

Sootsi sõnul on kõige kindlam reegel ahjus küpsetamisele, et kui ei tea, siis aseta pann keskmisele kõrgusele. „Ahjud on disainitud nii, et kõige keskmisel kõrgusel oleks kõige ühtlasem soojusjaotus, nii et enamik toite valmib seal väga hästi.“

Ta annab veel mõned soovitused: „Kui küpsetad rooga, mille alumine pool peaks olema eriti krõbe, aseta rest põhja lähedale. Kui soovid krõmpsuvat koorikut või grillida, aseta toit küpsema ahju ülaossa.“

Kaasaegne ahi tunneb vanaemade nippe

Auruahjuga saab aurutada, grillida, röstida ja küpsetada tavalisel viisil, kuid selle kõige suuremad eelised tulevad välja just küpsetamisel. Juba vanaemad teadsid, et kui lisada auru, siis kerkib leib-sai seest kohevaks ja koorik muutub kuldseks ning krõbedaks. Nüüd on praeahjul need funktsioonid sisse ehitatud.

„Kahtlemata on auruahi oma investeeringut väärt, sest see aitab kaasa ühtlasele küpsemisele ning ka aurukogused on ahjus paremini reguleeritavad, tagades parima kerkimise ja küpsemise. Selleks, et leivale krõbe koorik peale saada, peab küpsemine lõppema kuiva kuumusega. Auruahjuga on see tulemus lihtsalt paremini saavutatav, kui algusest peale ainult kuiva kuumusega küpsetades,“ räägib Soots.

Üks asi, mida Electroluxi esindaja ei soovita, on tavalise elektriahju põhja veekausi asetamine. Tema sõnul ei ole need ahjud suuremas koguses veeauru talumiseks ehitatud ning võivad hakata roostetama. Auruga küpsetamist tasub proovida ikka spetsiaalses auruahjus, kus vee jaoks on ahjus eraldi konteinerid või süvendid ning ahjud on veeauru suhtes tugevama kaitsega.