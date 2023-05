Suveks maale: millega arvestada suvekodu valikul?

Kui kõige soodsamad pakkumised suvilatele leiab reeglina sügisel, siis kõige populaarsem aeg suvilate ostuks ja müügiks, mil portaalist leiab kõige suurema valiku pakkumisi, on just kevadel ja varasuvel. Kinnisvara24 portaalis on täna müügis 200 suvilat. Kõige rohkem kuulutusi leiab Harjumaalt, Ida-Virumaalt ja Raplamaalt, kus hinnad jäävad vastavalt 100 000, 78 000 ja 44 000 euro vahemikku.

Suvilate valikul on oluliseks faktoriks hind, asukoht ja üldine olemus. Lisaks pööratakse tähelepanu ka kvaliteedile, suurusele ja paberimajandusele. „Täpsemad kriteeriumid olenevad juba konkreetse perekonna väärtustest – osadele on oluline, et suvilas saaks elada aastaringselt, osad otsivad eksklusiivsust ja eraldatust ning palju on ka neid, kes otsivad lihtsalt põnevat projekti, kus ise käed külge panna,“ lisas Kinnisvara24 tegevjuht Urmas Uibomäe.

Suvila on lisaks oma kodu müümisele ainus hoone tüüp, mille müümine on eraisikule maksuvaba – kui suvila on olnud müüja omandis vähemalt kaks aastat ja kinnistu on väiksem kui 2500 m2, siis ei tule suvila müümise eest tulumaksu tasuda.

Huvi suvilate vastu on suurendanud aina laialdasem kodukontori võimalus, mil enamik tööasju aetakse korda interneti vahendusel. Uibomäe sõnul on selliste suvilate maksimaalne kaugus linnast aga reeglina 100 km – et kui hommikul mõne kiire asjatoimetuse pärast helistatakse, jõuab kiirelt autosse istuda ja mõne aja pärast nõupidamissaali astuda.

Kuna reeglina kolitakse suvilatesse mais või juunis ja septembris tullakse linna tagasi, siis paneb ERGO kodukindlustuse tootejuht Annika Mällo südamele, et kindlustus võiks suvilal kehtida läbi aasta. „Sageli juhtuvad õnnetused just siis, kui inimest ennast suvilas ei viibi, mistõttu ei pruugi majaomanik sellest kohe teada saada ja selleks hetkeks kui suvilasse saabutakse, on kahju ulatus juba oluliselt suuremaks kasvanud, kui ta oleks olnud kohesel avastamisel,“ lisas Mällo.