KUULA | Vihmaussid toodavad taimedele parima mulla

Ussimo kaubamärgi all toodetud vermikompost on saadud veisesõnniku baasil, see omakorda segatakse kasvumullaga, sest puhas vermikompost on taimedele liialt kange. Vermikomposti kasuks kõneleb asjaolu, et sellest omastavad taimed kordades kergemini endale vajalikke toitaineid.