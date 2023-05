1. Ajaloost inspireeritud mustrid

Plaanid vanale tugitoolile või diivanile uut katet? Plaanid tuba tapeediga värskendada? Kevadhooajal tasub valida muster, mis on inspireeritud ajaloost. Pole vahet, kas sulle meeldivad barokk, Inglismaalt pärit Arts and Crafts Movement'i stiil või eestlaste rahvuslik vöökiri. Vali ajaloost täpselt see periood, mis sind kõige enam inspireerib ning kasuta seda julgelt interjööris. Mõnikord piisab uutest padjakatetestki, et toa ilmet värskendada.