Kuidas kasutada interjööris nii julget tooni nagu seda on Pantone 2023. aasta värv Viva Magenta?

Viva Magenta inspireerub košenillpunasest, mis on üks väärtuslikumaid looduslikke värvaineid ning ühtlasi üks tugevamaid ja säravamaid toone, mida maailmas tuntakse. Siiski pole tegu traditsionaalse punasega. Värvis on küll säilinud punase omadused – ta on energiat andev ja julge, ent sinna lisanduvad sinised alatoonid vähendavad värvi agressiivsust ning muudavad selle positiivseks ja kaasavaks. Erinevates valgustes tuleb esile tooni nüansirikkus ning tulemuseks on energiline ja samas tasakaalukas magenta.