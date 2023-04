Köök ei ole lihtsalt koht, kus toitu valmistame. See on meie kodu süda. See on koht, kus me koguneme oma pere ja sõpradega, et olla koos ja luua mälestusi. Seega on oluline, et köögi paigutus oleks efektiivne, mis maksimeerib ruumi ja muudab ringiliikumise lihtsaks.